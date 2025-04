Neben Siemens Energy und SAP gehören die Aktien von Airbus und MTU Aero Engines am Dienstag nach Ostern zu den größten Verlierern im DAX. Während bei DAX-Schwergewicht SAP vor den heute Nacht erwarteten Quartalszahlen Zurückhaltung der Börsianer zu spüren ist und MTU unter einem Analysten-Urteil leidet, ist der Kursrückgang beim Flugzeugbauer nicht beunruhigend. Airbus wird heute ex-Dividende gehandelt. Am 9. April veranstaltete der Luft- und Raumfahrt-Konzern in Amsterdam seine ordentliche Hauptversammlung ...

