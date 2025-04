NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel von 25 auf 21 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Umfeld des Halbleiterkonzerns sei derzeit weniger günstig, da wichtige Endmarktprodukte im Fadenkreuz der Zölle stünden, der Wettbewerb bei den Kernprodukten nach wie vor hart sei, Margenrisiken existierten und es so gut wie keine KI-Story als Puffer gebe, schrieb Analyst Stacy Rasgon in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2025 / 23:25 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2025 / 23:25 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US4581401001