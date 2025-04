Der Goldpreis schießt in die Höhe und sprintet auf $3.500, mit über 10% Gewinn im April bis jetzt. US-Präsident Trump äußerte scharfe Kritik an Fed-Vorsitzendem Powell bezüglich seiner Zinspolitik. Die Märkte sind instabil aufgrund der Unsicherheit in der Unternehmensgewinne-Saison und der politischen Maßnahmen der USA gegen die Fed. Der Goldpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...