News von Trading-Treff.de Heute geht es an den Börse vergleichsweise bescheiden zu. Die Notierungen von Hensoldt aber zeigen sich von den Entwicklungen unbeeindruckt. Sie haben nur -0,9 % nachgegeben. Die Aktie landet im Moment auf einem Kurs in Höhe von 65,03 €. Das ist insofern akzeptabel, als die Stimmung an den Börsen an sich vergleichsweise schlecht ist. Die Kurse, die jetzt erreicht worden sind, dürften das Signal abgeben, dass für Hensoldt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...