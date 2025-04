FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.04.2025 - 11.00 am- BARCLAYS RAISES JET2 PRICE TARGET TO 2100 (1900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TATE & LYLE TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL W,) - PRICE TARGET 740 (750) PENCE - BERENBERG CUTS BP PRICE TARGET TO 395 (450) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 200 (205) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SHELL PRICE TARGET TO 3150 (3300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ENERGEAN TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1000 (940) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1280 (1270) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES NINETY ONE PRICE TARGET TO 145 (140) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 225 (275) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 425 (465) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 900 (870) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 112 (115) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 330 (305) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 164 (179) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS MELROSE INDUSTRIES TARGET TO 470 (590) P - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 280 (300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1200 (1300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES B&M PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HALFORDS PRICE TARGET TO 150 (145) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1280 (1440) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WISE PRICE TARGET TO 1300 (1240) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob