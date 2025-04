Da das zweite Quartal voraussichtlich im Einklang mit der Unternehmensprognose und den Konsensus ausfallen wird - gestützt durch saisonale Stärke im Automotive-Bereich sowie anhaltende Dynamik im Bereich KI - erscheint das kurzfristige Ziel erreichbar. Allerdings stellt der Wechselkurs, der sich der Marke von 1,15 USD/EUR nähert - also zehn Cent über dem angenommenen Kurs von 1,05 -, ein Risiko dar. Die von Infineon angegebene Sensitivität impliziert einen potenziellen Gegenwind von EUR 500 Mio. beim Umsatz und EUR 200 Mio. beim Segmentergebnis im H2, vorausgesetzt, die Spotpreise bleiben unverändert. Auch wenn Absicherungsmaßnahmen den Effekt abfedern dürften, erhöht das Ausmaß der Wechselkursbewegung die Hürde für die Erreichung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 - insbesondere vor dem Hintergrund zusätzlicher Unsicherheiten durch mögliche Zölle, die die weltweite Pkw-Produktion um schätzungsweise 1-1,5% verringern könnten (Schätzung mwb). Daher passen die Analysten von mwb research ihre Schätzungen erneut an. Dennoch betrachten sie die jüngste Schwäche der Infineon-Aktie weiterhin als attraktive Einstiegsmöglichkeit in einen unangefochtenen Marktführer im Bereich Leistungshalbleiter. Daher bekräftigt mwb research die Kaufempfehlung (BUY) mit einem angepassten Kursziel von EUR 34,00 (zuvor: EUR 35,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Infineon%20Technologies%20AG