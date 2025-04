DORTMUND (dpa-AFX) - Marco Reus steht Medienberichten zufolge vor einer Rückkehr zu Borussia Dortmund, aber nicht als Spieler. Der 35-Jährige soll Markenbotschafter des Fußball-Bundesligisten werden. Das berichten die "Ruhr Nachrichten" und berufen sich auf eine Aussage von BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer.

"Ich verrate das jetzt einfach mal. Wir wollen auch jemanden mit ins Boot holen, der aktuell in der MLS spielt", sagte der Geschäftsführer nach Angaben der Zeitung am Sonntag im Rahmen einer FIFA-Werbetour für die anstehende Club-WM im Sommer in den USA.

Vom Herzensverein nie ganz entfernt



Erst im Sommer 2024 wechselte Reus nach zwölf Jahren beim BVB zu LA Galaxy in die Major League Soccer (MLS) und wurde dort auf Anhieb Meister. Der Vertrag des gebürtigen Dortmunders in den USA läuft bis Ende 2026. Eine Rückkehr zu seinem Herzensverein schloss er aber nicht aus - im Gegenteil.

Bereits kurz nach seinem Wechsel sagte der Ex-Nationalspieler der "Sport-Bild": "Wenn man so viele Menschen wie ich dort kenne, so verbunden ist, wäre ich schön doof, wenn ich nicht zurückkehren würde." In welcher Funktion, das sagte er nicht.

Nun scheint festzustehen, dass ihn der Ex-Club als Repräsentanten integrieren will. Dann würde Reus ebenso wie die BVB-Markenbotschafter und Ex-Spieler Patrick Owomoyela, Karl-Heinz Riedle, Jörg Heinrich und Roman Weidenfeller repräsentative Aufgaben für den Club übernehmen./kam/DP/jha