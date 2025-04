NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon von 250 auf 240 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der Konjunktur- und Zollrisiken habe er seine Ergebnisprognosen (Ebit) für das zweite Quartal und das Gesamtjahr 2025 reduziert, schrieb Analyst Brent Thill am Dienstag. Angesichts des Kursrückgangs von 24 Prozent im laufenden Jahr jedoch seien die Risiken für den Online-Händler bereits eingepreist./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2025 / 23:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2025 / 00:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0231351067