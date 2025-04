Der Goldpreis sprintet auf $3.500 und verbucht über 10% Gewinne für April.US-Präsident Trump nannte Fed-Vorsitzenden Powell einen 'Verlierer' und plant, ihn zu ersetzen.Die Märkte wirken instabil aufgrund der Unsicherheit in der Berichtssaison und der politischen Repression der Fed in den USA.Der Goldpreis (XAU/USD) hat am Dienstag im frühen asiatischen ...

