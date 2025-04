NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 415 auf 375 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry passte seine Schätzungen für den Triebwerkhersteller am Dienstag an den schwächeren US-Dollar an. Seine Ergebnisprognosen bis 2028 sinken um bis zu 11 Prozent. Andere direkte und indirekte Auswirkungen durch Zölle seien dabei noch nicht berücksichtigt, schrieb er./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2025 / 00:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2025 / 00:27 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000A0D9PT0