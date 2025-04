Portugals EDP will im heimischen Solarmarkt Fuß fassen. Das Unternehmen hat mit der Tochter Kronos Solar EDPR nun den Bau seines zweiten Freiflächen-PV-Parks angestoßen. Der portugiesische Energiekonzern Electricidade do Portugal (EDP) baut in Deutschland seinen zweiten Solarpark. Wie das international tätige Unternehmen mitteilte, geht es dabei um eine Freiflächen-PV-Anlage mit einer Spitzenleistung von 64,6 Megawatt (MW) in Meuselwitz/Thüringen. Die Bauarbeiten an dem Vorhaben hätten begonnen. ...

