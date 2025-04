Berlin - Bundesverkehrsminister Volker Wissing will "derzeit" nicht in die SPD eintreten. Das sagte eine Sprecherin des ehemaligen FDP-Politikers dem "Tagesspiegel".Damit schlägt Wissing, der im vergangenen November aus der FDP ausgetreten war, eine Offerte von SPD-Chef Lars Klingbeil aus. Wenn Wissing "irgendwann ein Interesse hat, zur SPD zu kommen, für den ist immer eine Tür offen", sagte Klingbeil den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). Wissing habe immer gezeigt, dass er ein "klassischer Sozialliberaler" sei, so der SPD-Vorsitzende.Doch Klingbeils Werben scheint vorerst ohne Erfolg zu bleiben. "Herr Wissing hat sich über die wertschätzenden Worte von Lars Klingbeil gefreut und teilt diese umgekehrt auch", sagte Wissings Sprecherin dem "Tagesspiegel". Sie fügte hinzu: "Er plant derzeit allerdings nicht, in eine politische Partei einzutreten."