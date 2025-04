Während in Europa über Elektroautos noch immer leidenschaftlich gerne gemeckert wird, geht China in dieser Hinsicht unbeirrt voran. Gearbeitet wird nicht zuletzt daran, bisherige Kritikpunkte aus der Welt zu schaffen. Fortschritte meldete kürzlich BYD mit einem Akku, der in nur fünf Minuten genügend Ladung für eine Reichweite von 400 Kilometern erhalten soll.

Den vollständigen Artikel lesen ...