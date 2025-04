News von Trading-Treff.de Die Aktie von Siemens Energy ist am Dienstag noch einmal etwas gefallen. Die Notierungen gaben um rund -1,7 % nach. Damit erreichte der Kurs ein Niveau von noch 62,74 Euro. Das macht nichts, so die Beobachter: Der Aufwärtstrend des Titels ist in der vergangenen Woche geradezu unfassbar stark geworden. Binnen von fünf Tagen hatte der Titel mehr als 10,5 % zugelegt. Die Notierungen sind damit dem Krisenmodus der US-Börsen ...

