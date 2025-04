Am Dienstagabend präsentiert Tesla seine Quartalsergebnisse. Dabei werden Investoren sich nicht nur für die rückläufigen Verkaufszahlen interessieren. Die Tesla-Aktie ist am Montag mit einem Minus von sechs Prozent aus dem Handel gegangen. Einige Analysten haben sich im Vorfeld der Veröffentlichung der Quartalszahlen sehr kritisch zur aktuellen Lage des Elektroautobauers geäußert. Am Dienstagabend, um 23.30 Uhr unserer Zeit, wird Tesla seine Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...