(shareribs.com) New York 22.04.2025 - Tesla wird am Dienstag nach Handelsschluss die Finanzzahlen für das erste Quartal vorlegen. Bei Wedbush sieht man das Unternehmen am Scheideweg. Die Lieferzahlen von Tesla im ersten Quartal fielen schwach aus. Rund 40.000 Fahrzeuge weniger wurden verkauft, was im Wesentlichen auf den Modellwechsel beim Model Y und die politischen Exkurse von CEO Elon Musk zurückgeführt ...

