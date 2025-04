Das Schmiedeunternehmen Schöneweiss aus Hagen lässt sich künftig direkt mit Windstrom aus einer nahen Anlage versorgen. Es hofft, damit teure Preisspitzen kompensieren zu können. Das in Hagen ansässige Schmiedeunternehmen Schöneweiss & Co nutzt künftig für die Produktion Windstrom aus einer nahe gelegenen repowerten Anlage. Die Versorgung erfolge nicht über einen bilateralen Liefervertrag (PPA), sondern per Direktleitung. Darüber informierte Dienstleister SL NaturEnergie. Die Windkraftanlage vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...