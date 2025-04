DJ Totalenergies schließt Steamcracker-Anlage in Belgien

Von Nina Kienle

DOW JONES--Totalenergies wird den Betrieb seiner Steamcracker-Anlage in Antwerpen bis Ende 2027 einstellen. Der französische Energieriese erklärte am Dienstag, Basis für den Betrieb der Anlage in Belgien sei ein Vertrag mit einem Großkundenvertrag. Dieser werde aber nicht verlängert.

Entlassungen soll es nicht geben. Den 253 Mitarbeitern der Anlage werde entweder eine Pensionierung oder eine interne Versetzung in eine andere Position am Standort Antwerpen angeboten, erklärte das Unternehmen.

April 22, 2025

