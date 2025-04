Der erzeugte Solarstrom aus der Anlage soll zur Erzeugung von grünem Wasserstoff genutzt werden. Dazu hatte EDP bereits 2024 eine PPA mit Lhyfe geschlossen. EDP Renewables hat mit dem Bau seines zweiten Photovoltaik-Kraftwerks in Deutschland begonnen. Nach dem Baubeginn für ein 87 Megawatt-Solarpark in Brandenburg im November 2024 erfolgte nun der Start für ein weiteres Photovoltaik-Kraftwerk mit 64,6 Megawatt im thüringischen Meuselwitz, wie die Tochtergesellschaft des portugiesischen Energiekonzerns am Dienstag mitteilte. Fast 105. 000 Solarmodule sollen installiert werden. Die Inbetriebnahme ...

