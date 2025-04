Zürich - In den vergangenen Jahrzehnten hat die Schweizer Versicherungsbranche bedeutende Übernahmen und Fusionen erlebt. Unbesehen dessen stieg die Zahl der Beschäftigten in der Branche von rund 44'000 Anfang der 1990er Jahre auf heute 50'000. Ein Überblick über wichtige Deals in der Branche: Zu einer ersten Konsolidierungswelle kam es ab den 1980er Jahren nach der Auflösung der Kartelle. 1988 wurde die La Suisse von der Rentenanstalt übernommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...