Tesla kämpft mit schwachen Zahlen, Protesten und einem ramponierten Image. CEO Musk steht unter massivem Druck. Ist das die Wende - oder der Anfang vom Ende? Heute Abend ist Showtime!Die Tesla-Aktie steht unter massivem Druck - und mit ihr CEO Elon Musk. Die jüngsten Zahlen zeichnen ein düsteres Bild. So meldete der E-Autobauer Anfang des Monats 336.681 ausgelieferte Fahrzeuge, was einem Rückgang von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dies und eine Aktienperformance von minus 44 Prozent seit Jahresbeginn lassen Anleger an der Zukunft des einstigen Börsenstars zweifeln. Am Dienstagabend stehen die nächsten Quartalszahlen an. Analysten erwarten laut FactSet einen …