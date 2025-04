Berlin - Der voraussichtliche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird nicht an den Trauerfeiern für den verstorbenen Papst Franziskus in Rom teilnehmen. "Herr Merz wird in Absprache mit dem Bundespräsidenten und dem amtierenden Bundeskanzler nicht an der Beerdigung des verstorbenen Papstes teilnehmen", sagte ein Sprecher der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe).Franziskus war am Montag im Alter von 88 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Er soll am Samstag in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom beigesetzt werden. Die Trauermesse soll zuvor im Vatikan stattfinden, wie die katholische Kirche am Dienstag mitteilte. Mit der Zeremonie beginnt auch der erste von neun Trauertagen.