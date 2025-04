EQS-News: STEICO SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

STEICO SE: Q1 2025 - solides Wachstum trotz angespannter Baukonjunktur



22.04.2025 / 17:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





STEICO SE: Q1 2025 - solides Wachstum trotz angespannter Baukonjunktur Feldkirchen bei München, 22. April 2025 - (ISIN DE000A0LR936) - Der STEICO Konzern ist aufgrund der schwachen Baukonjunktur weiterhin mit einem sehr herausfordernden Umfeld konfrontiert. Dennoch konnte im ersten Quartal 2025 der Umsatz um 6,2% auf 101,8 Mio. € gesteigert werden (Vorjahr 95,9 Mio. €). Die Gesamtleistung liegt mit 97,5 Mio. € um 4,7% über Vorjahr (93,2 Mio. €). Gründe für das Wachstum sind sowohl die relative Stärke des Holzbaus, die steigende Sanierungstätigkeit in vielen Märkten sowie die zunehmende Marktdurchdringung in attraktiven Wachstumsmärkten und -segmenten. Das EBITDA liegt mit 17,0 Mio. € um 4,0% unter Vorjahr (17,8 Mio. €), das EBIT beläuft sich auf 8,9 Mio. € und liegt um 17,6% unter Vorjahr (10,8 Mio. €). Die EBIT-Quote beträgt 9,2% (im Verhältnis zur Gesamtleistung). Die Ergebnisse werden unter anderem beeinflusst durch geringere Erträge aus der Währungssicherung in Höhe von 2,4 Mio. € (Vorjahr 7,4 Mio. €) sowie dem Verkauf von nicht benötigten CO 2 -Zertifikaten in Höhe von 2,3 Mio. € (Vorjahr 0,8 Mio. €). Gleichzeitig sind mit der teilweisen Inbetriebnahme des Werks Gromadka die Abschreibungen angestiegen. Bereinigt um diese Effekte konnte die Profitabilität des Grundgeschäfts jedoch erkennbar verbessert werden. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet die Unternehmensleitung noch keine nachhaltige Belebung der Baukonjunktur. Darüber hinaus dürfte die Wettbewerbssituation weiterhin angespannt bleiben. Das Direktorium rechnet daher mit einem Wachstum von 3% auf rund 388 Mio. € (Vorjahr 376,3e* Mio. €). Bei den Ergebnissen wird eine EBIT-Quote zwischen rund 7% und 9% erwartet, das entspricht einem EBIT zwischen rund 27 Mio. € und 35 Mio. €. * Vorläufiger Wert, vgl. Ad-hoc Mitteilung vom 13. Januar 2025 Kontakt

STEICO SE

Andreas Schulze

Head of Investor Relations

Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen

Fon: +49-(0)89-99 15 51-548

Fax: +49-(0)89-99 15 51-704

E-Mail: a.schulze@steico.com

www.steico.com



22.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com