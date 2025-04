22. April 2025: Harvest Technology Group Limited (ASX: HTG) ("HTG" oder "das Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass es seine Aktien zum Handel im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter folgendem Frankfurter Code/Wertpapierkennnummer notiert hat: N30. Die Notierung im Frankfurter Open Market (FOE) ermöglicht HTG, seine Investorenbasis zu erweitern und die Sichtbarkeit in den europäischen Kapitalmärkten zu erhöhen, insbesondere in Branchen, in denen die europäische Nachfrage und Relevanz für HTGs Lösungen rasch zunehmen.

Wesentliche Highlights

- HTG hat seine Aktien im Frankfurter Open Market (FOE) notiert, was den Zugang zu europäischen Investoren über einen sekundären Handelsplatz ermöglicht.

- Die Notierung im FOE bietet Zugang zu einem der größten Kapitalmärkte der Welt und erhöht die Präsenz bei institutionellen und privaten Investoren in Europa erheblich.

- Gesellt sich zu anderen global notierten Technologie- und Verteidigungsaktien mit ähnlichen Notierungen im FOE.

- Starkes europäisches Investorinteresse an Verteidigung, Cybersicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie Telekommunikation - Kernmärkte für HTG.

- HTG wird im Juni 2025 ein gezieltes europäisches Investorenprogramm durchführen, verbunden mit Kundenbesuchen in Schlüsselbranchen.

- Das Programm umfasst hochrangige Gespräche mit CEOs und Entscheidungsträgern, die HTGs Nodestream-Technologie und deren Relevanz für kritische Sektoren wie Verteidigung, Telekommunikation, Maritime und Luft- und Raumfahrt hervorheben.

Die Notierung im FOE ist ein wichtiger Meilenstein für HTG, da das Unternehmen seine globale Präsenz ausbaut und seine Position als zentraler Anbieter sicherer, bandbreitenoptimierter Fernkommunikation und -steuerung festigt.

HTGs proprietäre Technologien - einschließlich der Nodestream-Plattform - werden zunehmend in europäischen Verteidigungs- und Maritimoperationen sowie kritischer Infrastruktur eingesetzt, wo die sichere Übertragung von Video- und Daten in Umgebungen mit geringer Bandbreite oder beeinträchtigten Netzwerken entscheidend ist.

Da viele aktuelle und potenzielle Kunden HTGs ihren Sitz in Europa haben, ist die Notierung im FOE als sekundärer Handelsplatz strategisch mit den Wachstumszielen des Unternehmens abgestimmt.

Ilario Faenza, CEO von HTG, kommentierte:

"Die Notierung unserer Aktien im FOE der Frankfurter Börse ist ein logischer nächster Schritt in HTGs globaler Wachstumsstrategie. Europa stellt einen bedeutenden Teil unserer bestehenden Kundschaft dar und ist ein Schwerpunkt für künftige Einsätze. Die Frankfurter Börse bietet ein ideales Sprungbrett, um Investoren zu erreichen, die die Relevanz unserer Technologien in den Bereichen Verteidigung, Satellitenkonnektivität, Luft- und Raumfahrt und sichere Kommunikation verstehen. Dies wird unsere Investorenbasis mit unserem kommerziellen Fußabdruck und unserer künftigen Ausrichtung in Einklang bringen. Wir freuen uns auf die kommenden Entwicklungen."

Die Notierung im FOE führt nicht zur Verwässerung bestehender Anteile, da keine neuen Aktien ausgegeben werden. Stattdessen werden HTGs bestehende Aktien im FOE in Euro gehandelt. Die Notierung erfolgte in Partnerschaft mit Dr. Reuter Investor Relations in Frankfurt, die Investor Relations verwalten und Interesse an HTGs Wertversprechen im europäischen Markt generieren werden.

Das europäische Investorenprogramm im Juni 2025 wird mit Besuchen bei bestehenden und potenziellen Kunden verbunden sein. Teilnehmer werden CEOs und Führungskräfte aus Schlüsselbranchen wie Verteidigung, Telekommunikation, Maritime und Luft- und Raumfahrt umfassen. Das Programm wird HTGs neueste Fernsteuerungs- und Videostreaming-Technologien präsentieren und die europäische Strategie des Unternehmens skizzieren.

Obwohl die Auswirkungen auf Handelsvolumen und Investorennachfrage in Europa von Marktkräften abhängen, bietet die Notierung eine kostengünstige Gelegenheit, neue Investoren anzuziehen, die Liquidität zu erhöhen und künftige Kapitalbeschaffungsinitiativen zu unterstützen.

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand zur Veröffentlichung freigegeben.

Über Harvest Technology Group

Harvest Technology Group Limited (ASX: HTG) ist ein globaler Marktführer für netzwerkoptimierte Fernsteuerungslösungen, die Echtzeit-Fernsteuerung, Kommunikation, Automatisierung und Überwachung ermöglichen. Mit Hauptsitz in Perth, Australien, revolutioniert das Unternehmen Fernfelddienste durch ultra-bandbreitenoptimierte Livestreaming-Lösungen, die Kunden weltweit verbinden, während nur ein Bruchteil der Bandbreitenressourcen genutzt wird.

Weitere Informationen unter: https://harvest.technology/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Mitteilung, insbesondere solche zu möglichen oder angenommenen zukünftigen Leistungen, Umsätzen, Kosten, Dividenden, Produktionsniveaus, Preisen oder Wachstumspotenzialen von Harvest Technology Group Limited, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich abweichen.



