Dank einer spürbaren Erholung an den US-Börsen konnte auch der DAX am Dienstag seine Verluste wettmachen. Der deutsche Leitindex drehte in der letzten Handelsstunde ins Plus und ging mit einem Aufschlag von 0,41 Prozent bei 21.293,53 Punkten nur knapp unter seinem Tageshoch aus dem Handel. Der MDAX stieg indes um 0,48 Prozent auf 27.278,11 Punkte.Innerhalb des DAX gab es teils deutliche Kursausschläge: Sartorius setzte sich mit einem Plus von 5,5 Prozent an die Indexspitze. Die Papiere des Laborausrüsters ...

