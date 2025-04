Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die erste Sitzung nach Ostern ganz leicht im Minus beendet. Danach hatte es lange Zeit allerdings nicht ausgesehen: So war der SMI nach schlechten US-Vorgaben vom Ostermontag sehr schwach in den Tag gestartet und konnte die Verluste erst mit der US-Eröffnung am Dienstagnachmittag grösstenteils wettmachen. An der Wallstreet war von einer Stabilisierung bzw. einer Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste die Rede: ...

