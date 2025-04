EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HelloFresh SE / Aktienrückkauf

HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



22.04.2025 / 18:51 CET/CEST

Bekanntgabe von Aktienrückkäufen gemäß Artikel 5 Abs. 1 Buchst. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission: 16. Zwischenbericht Der Vorstand der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408) (die "Gesellschaft") hat am 23. Dezember 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, im Zeitraum vom 02. Januar 2025 bis spätestens 31. Dezember 2025 einen weiteren Rückkauf von Aktien der Gesellschaft durchzuführen. Am selben Tag gab die Gesellschaft die Einzelheiten des Programms gemäß Artikel 5 Abs. 1 Buchst. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission bekannt. Im Zeitraum vom 14. April 2025 bis einschließlich 18. April 2025 wurden von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Aktien im Rahmen des Programms auf Xetra wie folgt zurückgekauft: Handelstag Gesamtzahl Aktien Volumengewichteter durchschnittlicher Kaufpreis (EUR)1 14. April 2025 77.665 7,7253 15. April 2025 75.381 7,9593 16. April 2025 75.309 7,9671 17. April 2025 74.743 8,0263 18. April 2025 - -

1 Ohne mit dem Erwerb verbundene Kosten. Weitere Einzelheiten über das Aktienrückkaufprogramm sowie die obenstehenden Transaktionen sind unter der Rubrik Aktien auf der Investor Relations-Website der Gesellschaft (https://ir.hellofreshgroup.com/websites/HelloFresh/German/1800/aktienrueckkauf-2025.html) verfügbar. Berlin, Deutschland, 22. April 2025 HelloFresh SE



