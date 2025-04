Bystronic AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Ordentliche Generalversammlung 2025



22.04.2025 / 19:45 CET/CEST



Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats

Aktionäre stimmen Dividende von CHF 4.00 pro Namenaktie A und CHF 0.80 pro Namenaktie B zu

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats wiedergewählt

Heinz O. Baumgartner als Präsident des Verwaltungsrats bestätigt Zürich, 22. April 2025 - Die Aktionärinnen und Aktionäre der Bystronic AG stimmten heute an der ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats mit hoher Mehrheit zu. Die Generalversammlung genehmigte in einer konsultativen Abstimmung den Bericht über nichtfinanzielle Belange. Zudem stimmte die Generalversammlung der Ausschüttung einer Dividende von CHF 4.00 je Namenaktie A und CHF 0.80 je Namenaktie B zu.



Die Aktionärinnen und Aktionäre wählten alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr und bestätigten Heinz O. Baumgartner als Präsident des Verwaltungsrats. Ebenfalls wurden Urs Riedener, Inge Delobelle und Robert F. Spoerry als bisherige Mitglieder des Vergütungsausschusses bestätigt.

Bystronic (SIX: BYS) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich der Blechbearbeitung. Im Fokus steht die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Die intelligente Vernetzung der Laserschneidsysteme und Abkantpressen mit innovativen Automations-, Software- und Servicelösungen ist der Schlüssel zur umfassenden Digitalisierung der Blechindustrie.



