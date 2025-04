BICO Group verkauft MatTek und Visikol für 80 Millionen US-Dollar an Sartorius und fokussiert sich stärker auf Labortechnik. Zudem stehen Personalwechsel und Quartalszahlen an.

Verkauf von Tochtergesellschaften beschlossen

Die BICO Group treibt ihre strategische Fokussierung auf Labortechnik und Life Sciences voran. Das Unternehmen hat MatTek und Visikol für 80 Millionen US-Dollar an Sartorius veräußert. Der Deal soll im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen werden, sofern die behördlichen Genehmigungen vorliegen.

Personalrochaden und Termine

Zwei Aufsichtsratsmitglieder - Ulrika Dellby und Helena Skåntorp - werden bei der kommenden Hauptversammlung am 8. Mai nicht erneut kandidieren. Aktionäre müssen sich bis spätestens 2. Mai anmelden, wenn sie teilnehmen wollen.

Am 29. April steht die Veröffentlichung des Zwischenberichts für das erste Quartal auf dem Programm. CEO Maria Forss und CFO Jacob Thordenberg werden die Zahlen in einer Telefonkonferenz und per Webcast erläutern.

Analysten sehen Potenzial

Marktbeobachter haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,13 SEK ausgegeben. Aktuell notiert die Aktie bei 3,30 € und hat seit Jahresbeginn bereits 17,35% zugelegt. Allerdings liegt der Wert noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,99 €.

