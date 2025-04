Siemens Energy verzeichnet starke Kursgewinne seit Jahresbeginn, doch die hohe Schwankungsbreite zeigt Anlegernerven. Steht die nächste Ergebnispräsentation vor der Tür?

Die Siemens Energy-Aktie zeigt sich heute mit einem Plus von 1,69% bei 64,53 Euro und markiert damit ein neues 52-Wochen-Hoch. Doch der Weg dorthin war alles andere als geradlinig - nach einem "sensationellen Durchbruch" mit 10,5% Kursgewinn vor einer Woche folgten Tage mit deutlichen Verlusten von bis zu 4%.

Zwischen Rekordhoch und Korrekturen

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Siemens Energy ?

Die jüngste Kursrallye des Energietechnikers ist beeindruckend: Seit Jahresanfang legte das Papier 28,1% zu, im Jahresvergleich sogar 258,67%. Analysten hatten die Aktie nach der jüngsten Ergebnispräsentation am 17. April deutlich aufgewertet. Deutsche Bank und Goldman Sachs bestätigten ihre Kaufempfehlungen, während JPMorgan bei "Neutral" blieb.

Doch die hohe Volatilität von 76,89% zeigt die Nervosität der Anleger. "Die Aktie reagiert extrem sensibel auf jede Marktbewegung", kommentiert ein Händler. Nach dem jüngsten Hoch gab es Profitnahmen, die den Titel zeitweise ins Minus drückten.

Fundamentaldaten im Fokus

KGV 2025: 62,21 (nach Analystenschätzungen)

KUV aktuell: 1,50 (2024: 0,83)

Cash-Flow pro Aktie: 3,61€

55% der Analysten bullish (11 von 20)

Am 8. Mai steht die nächste Ergebnispräsentation an. Der Konzern hatte zuletzt seine Jahresziele angehoben, was den aktuellen Optimismus befeuert. Doch die hohen Bewertungskennzahlen mahnen zur Vorsicht - das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt.

Der Energiewende-Spezialist bleibt ein Titel für risikobereite Anleger, der trotz aller Volatilität weiter von der globalen Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen profitiert. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der aktuelle Höhenflug nachhaltig ist.

