Die Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gab heute die Ernennung von Brian Franz zum Chief Technology, Data Analytics Officer mit Wirkung zum 21. April 2025 bekannt. Franz wird an Stéphane de La Faverie, President und Chief Executive Officer, berichten und dem Führungsteam des Unternehmens beitreten.

"Bei der Umsetzung unserer mutigen Vision "Beauty Reimagined" werden Brians fundiertes Fachwissen und seine neuen Perspektiven eine entscheidende Rolle bei der Durchführung der größten technologischen und operativen Transformation in der Geschichte unseres Unternehmens spielen", so Stéphane de La Faverie. "Brians Erfahrung in der Modernisierung von Infrastrukturen, dem Aufbau widerstandsfähiger und nachhaltiger Plattformen und der Weiterentwicklung KI-gestützter Fähigkeiten wird von entscheidender Bedeutung sein, wenn wir unsere Entwicklung zu einem agileren und verbraucherorientierteren Unternehmen vorantreiben. Brians strategische Führungsqualitäten, kombiniert mit seiner Leidenschaft für Innovation und Talentförderung, machen ihn zum idealen Leiter, um die Zukunft der Bereiche Technologie, Daten und Analytik bei The Estée Lauder Companies zu gestalten."

Als erster Chief Data Technology, Data Analytics Officer des Unternehmens wird Franz für die strategische Transformation der globalen Daten- und Technologiekompetenzen von der Estée Lauder Companies verantwortlich sein. Franz wird die nächste Ära der technologischen Innovation vorantreiben und Marken, Vertriebsteams und Funktionen mit skalierbaren, sicheren und fortschrittlichen Plattformen ausstatten, die die geschäftliche Agilität verbessern und ein hochgradig personalisiertes Kundenerlebnis bieten.

Brian Franz wird die globale IT-Organisation des Unternehmens leiten und die Bemühungen zur Skalierung der Systeme vorantreiben, wobei er sicherstellen wird, dass diese agil genug sind, um den sich ändernden Anforderungen des Unternehmens gerecht zu werden. Über den IT-Bereich hinaus wird er auch die Teams für digitale Technologie und Erfahrung sowie für Unternehmensdaten beaufsichtigen, die sich auf die Plattformintegration, die Bereitstellung nahtloserer und personalisierterer digitaler Erlebnisse für unsere Verbraucher und die Nutzung von Daten als strategischer Ressource für schnellere und intelligentere Entscheidungen im gesamten Unternehmen konzentrieren werden. Brian wird die Technologie-Teams der Estée Lauder Companies in dieser neuen Phase leiten und dabei die Kompetenzen wichtiger externer Technologiepartner nutzen, um die Modernisierung und Innovation des Unternehmens weiter voranzutreiben.

Brian de La Faverie fügte hinzu: "Indem wir diese wichtigen Bereiche unter einer Leitung zusammenführen, vereinfachen wir unsere Struktur, beseitigen operative Silos und schaffen eine stärkere Abstimmung zwischen unseren Daten- und Technologiestrategien wichtige Faktoren für unsere Transformation im Sinne von Beauty Reimagined

Franz kommt von State Street zur Estée Lauder Companies, wo er zuletzt als Executive Vice President, Global Chief Information Officer und Head of Enterprise Resiliency tätig war. In dieser Funktion leitete er die Bereiche globale Technologie, Unternehmensresilienz und Daten für das Unternehmen. Als erfahrener Führungskraft mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Technologie, Betrieb und Geschäftstransformation bringt Franz eine technologieorientierte Denkweise und eine Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Innovationen in globalen Unternehmen mit, wobei er stets die Benutzererfahrung und operative Exzellenz in den Mittelpunkt stellt.

Vor seiner Tätigkeit bei State Street hatte er leitende Positionen bei Diageo PLC inne, darunter Chief Productivity Officer und CIO, und war CIO bei PepsiCo International. Zu Beginn seiner Karriere hatte er Führungspositionen bei GE inne, darunter GE Capital und AT&T. Brian Franz hat einen Master-Abschluss der New York University und einen Bachelor-Abschluss des Iona College.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Zu diesen Aussagen gehören auch die verschiedenen Zitate. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen im Rahmen seiner Kenntnisse über sein Geschäft und seine Geschäftstätigkeit beruhen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen, gehören die Fähigkeit, die Strategie des Unternehmens, einschließlich "Beauty Reimagined" und des Plans zur Gewinnrückführung und zum Wachstum, erfolgreich umzusetzen, die erfolgreiche Übergabe der Unternehmensführung sowie andere Faktoren, die in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich der jüngsten Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin oder anderweitig gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Über The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Verkäufer von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten und weltweit für Luxus- und Prestigemarken verantwortlich. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die DECIEM-Markenfamilie, darunter The Ordinary und NIOD, sowie BALMAIN Beauty.

