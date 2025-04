Die Bio Suisse Delegierten verabschiedeten anlässlich ihrer Frühlingsversammlung in Olten die neue Strategie 2030 mit großer Mehrheit. Die Präsentation der Strategie folgt am 6. Mai 2025 an der Jahresmedienkonferenz. Die Delegierten diskutierten die neue Verbandsstrategie und verabschiedeten sie mit großer Mehrheit. Sie wurde im Verlauf der Versammlung durch einen...

