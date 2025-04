Der Fluss Po stieg innerhalb von 24 Stunden um 2,5 Meter an, während in Piemont die Dora Baltea und andere Hochwasserläufe Tausende Hektar Anbauflächen überfluteten und Ställe zur Evakuierung zwangen. Der Schaden wird auf 2 Millionen EUR geschätzt, so informiert Coldiretti. "Dies ist das Ergebnis der Unwetterwelle, die Italien getroffen hat, unserer...

