Marcela Otero, Generaldirektorin für multilaterale Wirtschaftsangelegenheiten im Unterstaatssekretariat für Internationale Wirtschaftsbeziehungen (SUBREI) nahm an dem Globalen Forum der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am 7. April und an der Sitzung des Handelsausschusses dieser internationalen Organisation vom 8. bis 9. April teil, berichtet...

Den vollständigen Artikel lesen ...