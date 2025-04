mobilezone holding ag / Schlagwort(e): ESG

mobilezone erhält SBTi-Validierung für wissenschaftlich fundierte Klimaziele



23.04.2025 / 06:45 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 23. April 2025 Die mobilezone hat ihre Klimaschutzziele erfolgreich durch die Science Based Targets initiative (SBTi) validieren lassen und damit einen bedeutenden Schritt in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie vollzogen. Übergeordnetes Ziel von mobilezone im Bereich Umweltmanagement ist die Erreichung der Netto-Null-Emissionen bis 2045 über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Ausgehend vom Basisjahr 2022 sieht mobilezone's Absenkpfad eine Reduktion der Scope 1, 2 und 3 Emissionen von 50% bis 2032 vor, bevor diese bis zum Jahr 2045 um insgesamt 90% reduziert werden sollten. "Die SBTi-Validierung bestätigt, dass unsere Klimaziele im Einklang mit den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen stehen. Wir erachten dies als eine wesentliche Bekräftigung, um an unseren Zielen festzuhalten und unsere Nachhaltigkeitsstrategie weiter wie bisher transparent und messbar umzusetzen - sowohl für unsere Stakeholder als auch für die Umwelt", sagt Bernhard Mächler, CFO Schweiz. Mit der Bestätigung durch die SBTi richtet mobilezone ihre Klimastrategie konsequent nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und leistet einen messbaren Beitrag zur Begrenzung der globalen Erderwärmung auf 1,5 °C im Rahmen der Pariser Klimaziele. Über die Science Based Targets Initiative

Die Science Based Targets initiative unterstützt Unternehmen bei der Formulierung und Validierung von Klimazielen, die in Einklang mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen stehen. Sie wurde vom WWF (World Wide Fund for Nature), dem Carbon Disclosure Project (CDP), dem United Nations Global Compact sowie dem World Resources Institute (WRI) ins Leben gerufen. Mission der Initiative ist es, Unternehmen ein Instrument an die Hand zu geben, verbindliche Klimaziele festzulegen und damit einen Beitrag an die Reduktion des globalen Treibhausgasausstosses zu leisten. Die Liste aller durch die SBTi validierten Unternehmen kann hier eingesehen werden: Target dashboard - Science Based Targets Initiative.

Medienmitteilung (PDF) Kontakt für Medienschaffende

Pascal Boll

Director Group MVNO & Investor Relations

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

