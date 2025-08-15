Rotkreuz - In den ersten sechs Monaten hat Mobilezone weniger Umsatz und Gewinn erzielt. Für das Gesamtjahr hält das Unternehmen jedoch an seinem Ziel für den operativen Gewinn fest. In den Monaten Januar bis Juni sanken die Verkäufe um 9,8 Prozent auf 429,6 Millionen Franken, wie Mobilezone am Freitag mitteilte. Dabei wurde das Ergebnis durch den starken Franken leicht negativ belastet. Zu konstanten Wechselkursen wäre der Umsatz nur um 8,4 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab