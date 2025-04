Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Meyer Burger reagiert auf Materialengpässe und führt Kurzarbeit im Solarzellenwerk in Thalheim ein



23.04.2025 / 06:45 CET/CEST

Thun, 23. April 2025 Meyer Burger reagiert auf Materialengpässe und führt Kurzarbeit im Solarzellenwerk in Thalheim ein Die Meyer Burger Technology AG führt an ihrem Standort Thalheim (Stadt Bitterfeld-Wolfen, Deutschland) ab 1. Mai 2025 Kurzarbeit ein. Darauf haben sich Geschäftsleitung und Betriebsrat gestern geeinigt. Betroffen sind etwa 300 Beschäftigte, die bisher im 24/7-Betrieb Hochleistungssolarzellen hergestellt haben. Die Massnahme soll kurzfristig Kosten einsparen. Grund für die Kurzarbeit sind vorübergehende Materialengpässe in der Produktion. Materialengpässe haben auch zu einer Anpassung der Produktionsabläufe am US-Standort Goodyear (Arizona) geführt, das die Solarzellen aus Thalheim zu Solarmodulen verarbeitet. Im Werk finden technische Arbeiten im Rahmen des weiteren Hochlaufs nun im tageweisen Wechsel mit der Produktion von Solarmodulen statt. Zusätzlich sind weitere Anpassungen des Personalbestands zur Kostenreduktion in Vorbereitung. Medienkontakte Meyer Burger Technology AG

Anne Schneider

Head Corporate Communications

M. +49 174 349 17 90

anne.schneider@meyerburger.com Alexandre Müller

Investor Relations

M. +41 43 268 3231

alexandre.mueller@meyerburger.com

Über Meyer Burger Technology AG www.meyerburger.com Meyer Burger erforscht, entwickelt und produziert hocheffiziente Solarzellen und Solarmodule der neuesten Generation auf Basis der patentgeschützten Heterojunction/SmartWire-Technologie. Als einer der wenigen Hersteller weltweit fertigt das Unternehmen auch seine eigenen Produktionsanlagen, was eine hohe Qualität und Effizienz in der Herstellung gewährleistet. Der Hauptsitz von Meyer Burger befindet sich in Thun (Schweiz). Ein Forschungszentrum und eine Maschinenfabrik betreibt das Unternehmen in Hohenstein-Ernstthal, (Deutschland). Die hochautomatisierte Produktion von Solarzellen und Solarmodulen erfolgt in Thalheim (Deutschland) sowie in Goodyear (Arizona, USA). Ein eigenes akkreditiertes Testzentrum für Solarmodule befindet sich in Freiberg (Deutschland). Dieses ist der Schlüssel für die lange Haltbarkeit und hohe Präzision der Meyer Burger-Solarmodule. Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet. Es hat seitdem zahlreiche Technologien entwickelt und patentiert, die heute in vielen der weltweit produzierten Solarmodule zum Einsatz kommen. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker MBTN gelistet. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Veröffentlichung kann spezifische zukunftsgerichtete Aussagen enthalten; z.B. Aussagen mit Begriffen wie "glauben", "annehmen", "erwarten", "vorhersagen", "projizieren", "können", "könnten", "mögen", "werden" oder ähnlichen Ausdrücken. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die zu einer erheblichen Abweichung zwischen den tatsächlichen Ergebnissen, der finanziellen Situation, der Entwicklung oder der Leistung von Meyer Burger Technology AG und den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommenen führen können. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die Meyer Burger Technology AG übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Abgesehen von gesetzlichen Vorschriften hat Meyer Burger Technology AG keine Intention oder Verpflichtung, diese Mitteilung zu aktualisieren oder sie nach dem Datum ihrer Veröffentlichung an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

