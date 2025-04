Der Australische Dollar gleicht die Verluste aus der vorherigen Sitzung aus.Der Einkaufsmanagerindex der Judo Bank in Australien zeigte, dass die Aktivität im privaten Sektor im April den siebten Monat in Folge gewachsen ist.Präsident Trump versicherte den Investoren, dass er nicht beabsichtigt, Fed-Vorsitzenden Powell abzusetzen, was die Bedenken ...

