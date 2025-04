News von Trading-Treff.de Für Atos wird es heute extrem interessant. Das Unternehmen müsste nach den vorliegenden Daten in ziemlich genau 24 Stunden den sogenannten Reverse Split der Aktie vornehmen. Die Kurse am Markt verraten derzeit indes noch nicht, dass Großes bevorsteht. Gestern verlor die Aktie -2,78 %, am Tag zuvor -7,7 % an der Börse. Paris, die Heimat-Börse, bietet für den Titel also noch nicht sehr viel. Der Kurs des Titels liegt bei 0,0035 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...