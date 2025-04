EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Research Update

SFC Energy AG: Deutsche Bank nimmt Coverage mit "Buy"-Rating und Kursziel von EUR 33,00 je Aktie auf - 52 % Kurspotenzial



23.04.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SFC Energy AG: Deutsche Bank nimmt Coverage mit "Buy"-Rating und Kursziel von EUR 33,00 je Aktie auf - 52 % Kurspotenzial Brunnthal/München, 23. April 2025 - Die Deutsche Bank Research-Analysten Michael Kuhn und Mengxian Sun haben die Coverage der SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), einem führenden Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen mit Sitz in Brunnthal/München, Deutschland, aufgenommen. In ihrer Initialstudie heben die Research-Analysten die besondere Positionierung von SFC im Brennstoffzellenmarkt hervor - gestützt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung, ein tragfähiges Geschäftsmodell, das im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern bereits nachweislich Gewinne und positive Cashflows generiert, sowie die Unabhängigkeit von staatlichen Förderungen. Die Studie stellt zudem die bewährte Wachstumsstrategie von SFC heraus, die auf den drei Säulen basiert - Marktdurchdringung und internationale Expansion, Technologie- und IP-Entwicklung sowie die gezielte Verfolgung komplementärer M&A-Opportunitäten. Diese Strategie bildet die Grundlage für das bisherige und vor allem das zukünftige Wachstum. Darüber hinaus zeichne sich SFC durch seine Fokussierung auf wachstumsstarke Märkte aus - darunter Defense und öffentliche Sicherheit, zivile Sicherheits- und Überwachungstechnologien sowie kritische Infrastrukturen. In diesen Zielmärkten verfüge SFC über eine starke, etablierte und wachsende Kundenbasis. Im aktuellen geopolitischen Umfeld bieten die NATO-qualifizierten Brennstoffzellensysteme von SFC für portable, abgesetzte und landfahrzeugbasierte Anwendungen einen "einzigartigen Vorteil". Die differenzierten Produkte, das starke IP-Portfolio sowie die hohen Markteintrittsbarrieren stellen einen langfristigen strategischen Wert für SFC dar. Im Umgang mit Zöllen wurden proaktive Maßnahmen ergriffen, um die möglichen Auswirkungen zu minimieren, wie zum Beispiel der gezielte Aufbau von Lagerbeständen, die lokale Beschaffung von Methanol und der Aufbau einer lokalen Produktion in den USA. Die potenziellen Auswirkungen von Zöllen auf das EBIT werden daher auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag geschätzt und als "überschaubar" angesehen. Mit einer soliden Bilanz (ca. EUR 60 Mio. Nettoliquidität) und einer attraktiven Bewertung sei SFC für starkes Wachstum positioniert. Dementsprechend ist für die Research-Analysten in den kommenden Jahren "signifikantes Wachstum in Sicht". Insgesamt sehen die Research-Analysten der Deutschen Bank auf Basis eines DCF-Modells, das anhand von Peer-Multiples plausibilisiert wurde, ein Kursziel von EUR 33,00 je SFC-Aktie. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von 52 % gegenüber dem Xetra-Schlusskurs von EUR 21,65 am 22. April 2025. Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com .



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ( www.sfc.com ) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ).



SFC Investor Relations und Presse:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com



23.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com