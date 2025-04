Zürich - Der Leasingspezialst Ayvens verstärkt seine Präsenz in der Schweiz mit Maartje van Tongeren als neue Managing Director. Sie übernimmt die strategische und operative Leitung und zeichnet nebenbei auch für den Markt Österreich verantwortlich. Mit einer langen Karriere in der Mobilitäts- und Leasingbranche bringt Maartje van Tongeren eine fundierte Expertise in den Bereichen Lean Management, Procurement und Business Strategy mit. Seit Mai 2024 ...

