St. Gallen - Immer wieder wurde das Konkursverfahren ausgenutzt, um sich seiner Schulden zu entledigen, um nur kurze Zeit später mit einem neu gegründeten Unternehmen, denselben Mitarbeitenden und denselben Arbeitsgeräten wieder am Markt aufzutreten - ohne die lästigen Schulden, dafür mit einer weissen Weste. Am 1. Januar 2025 ist das Bundesgesetz über die Bekämpfung missbräuchlicher Konkurse in Kraft getreten, mit dem Ziel, solche missbräuchlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...