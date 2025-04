Steico Konzern (ISIN: DE000A0LR936) musste mit der Baukrise als Folge der in 2022 begonnen Zinserhöhungensphase Federn lassen. Gerade ökologisch anspruchsvolle Lösungen mit höheren Kosten als Standardlösungen müssen in Zeiten allgemein steigender Baukosten und sinkender Nachfrage um ihre Marktanteile und Umsätze kämpfen. Aber die Ergebnisse des Steico Konzerns sind trotz der schwachen Baukonjunktur im Q1/25 besser ausgefallen als im Vorjahr. So konnte der Umsatz um 6,2% auf 101,8 Mio EUR gesteigert werden. Und auch die Gesamtleistung lag mit 97,5 Mio EUR um 4,7% über dem Vorjahresquartal. Als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...