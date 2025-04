Am Dienstag nach Börsenschluss hat der Automobilkonzern Tesla seine Quartalszahlen vorgelegt. Die Ergebnisse fielen dabei sehr schlecht aus und trotzdem steigt die Aktie jetzt. Das steckt hinter diesem Wahnsinn und so kann es mit der Aktie weitergehen. Am Dienstag hat der Autobauer Tesla seine lang erwarteten Quartalszahlen vorgelegt. Im Anschluss stieg das Papier dann im nachbörslichen Handel überraschend um fünf Prozent, trotz operativ schlechter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...