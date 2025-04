Stein am Rhein - Phoenix Mecano hat im ersten Quartal 2025 den Umsatz zwar leicht gesteigert, aber im Vergleich zum Vorjahr weniger Aufträge erhalten. Der Gewinn zog derweil deutlich an. Und die Dividende für das letzte Jahr soll trotz eines rückläufigen Gewinns 2024 erhöht werden. Der Bruttoumsatz erhöhte sich im ersten Quartal um 2,7 Prozent auf 196,7 Millionen Euro, wie der Komponenten- und Gehäusehersteller am Mittwoch mitteilte. Organisch und ...

