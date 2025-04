NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Der robuste Quartalsbericht dürfte für Beruhigung sorgen, schrieb Analyst Charles Brennan in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er erinnerte an die jüngste Kursschwäche in die Zahlen hinein und das unsichere Wirtschaftsumfeld. In der Branche gebe es kaum jemanden, der beim Cloud- und Softwarewachstum der Walldorfer mithalten könne./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2025 / 19:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2025 / 19:23 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007164600