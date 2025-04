© Foto: Fabian Sommer - dpa

Intel will laut Medienberichten weltweit mehr als 20 Prozent seiner Stellen streichen. CEO Tan startet einen radikalen Umbau, um endlich zu Nvidia & Co. aufzuschließen. Die Aktie legt daraufhin nachbörslich zu.Intel will laut Bloomberg noch diese Woche Pläne zum Abbau von mehr als 20 Prozent seiner Belegschaft bekanntgeben. Damit will der angeschlagene Halbleiterkonzern endlich die Reißleine ziehen, nachdem er jahrelang von Rivalen wie Nvidia abgehängt wurde. Nachdem bereits im vergangenen Jahr 15.000 Stellen gestrichen wurden, folgt nun der nächste drastische Schritt: Der neue CEO Lip-Bu Tan will den traditionsreichen US-Chiphersteller radikal umbauen und von lähmender Bürokratie …