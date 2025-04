MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Add" belassen. Mit dem Umsatz habe der Software-Entwickler die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Analyst Knut Woller in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Das Ergebnis liege jedoch deutlich über den Erwartungen. Grund für Letzteres seien überraschend starke operative Margen. Angesichts der jüngsten Kursverluste dürfte der Markt dies positiv aufnehmen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 07:12 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007164600