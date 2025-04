NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vodafone von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 72 auf 62 Pence gesenkt. In der aktuell unsicheren Lage kämen die Defensivqualitäten des Telekomsektors richtig zum Tragen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Er ist optimistisch, dass Telekomwerte an den vergleichsweise guten Jahresstart anknüpfen können. Vodafone stehen aber ganz unten in seiner Rangliste. Mit dem Stempel "Negative Catalyst Watch" signalisiert er hier kurzfristig besonders hohe Risiken. Leerverkäufe könnten die generell optimistische Branchenpositionierung finanzieren. Mit seinen Schätzungen für die Briten liegt Dattani unter dem Konsens, besonders beim Cashflow./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 03:52 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 03:52 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00BH4HKS39