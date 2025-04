YouTube blickt auf 20 Jahre Geschichte zurück - voll mit lustigen und traurigen Momenten. Das sind die 10 weltweit meist geschauten Videos. Vor fast genau 20 Jahren, am 23. April, 2005, lud YouTube-Mitgründer Jawed Karim das erste Video auf die damals noch völlig unbekannte Plattform hoch: «Me at the zoo» - ein 19-sekündiger Clip über Elefanten mit «sehr, sehr langen Rüsseln» - wirkte harmlos, doch läutete eine Revolution ein. YouTube veränderte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...